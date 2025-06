Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: sicher.mobil.leben - Kinder im Blick - Dunkelzelt in Sümmern

Iserlohn/Märkischer Kreis (ots)

Am morgigen Dienstag, 3. Juni, findet der bundesweite Verkehrssicherheitsaktionstag "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" statt. Kinder zählen zu einer besonders gefährdeten Gruppe im Straßenverkehr. Insbesondere auch durch die konsequente Einhaltung präventiver Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen von gut sichtbarer Kleidung, kann das Unfallrisiko für Kinder im Straßenverkehr minimiert werden.

Das Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei MK weist deshalb noch einmal auf die Bedeutung einer guten Sichtbarkeit hin, wenn ein Kind zu Fuß oder mit dem Rad im Straßenverkehr unterwegs ist. Das gilt zu jeder Jahreszeit, aber natürlich besonders in den dunkleren Monaten. Auch im Sommer können schlechte Sichtverhältnisse wie Nebel, Regen, Dämmerung in den frühen Morgen- und Abendstunden oder starke Sonneneinstrahlung die Sicht verschlechtern.

Um die Problematik zu verdeutlichen, baut die Polizei am morgigen Dienstag an der Grundschule in Iserlohn-Sümmern (Burggräfte 15), in der dortigen Turnhalle, ein Dunkelzelt auf. Dort lässt sich verdeutlichen, welchen Unterschied sichtbare Kleidung macht. An dieser Aktion wird auch die benachbarte Carl-Sonnenschein-Schule teilnehmen. Die Verkehrswacht Iserlohn unterstützt bei dieser Aktion. Medienvertreter sind um 9.30 Uhr eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen. Wir bitten um Anmeldung unter Telefon 02371/9199-1222.

Kontrollen finden morgen vor allem im Umfeld von Schulen und Kindergärten statt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell