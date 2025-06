Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw gestohlen - Werkstattwagen aufgebrochen und geleert - Diebstahl auf dem Wochenmarkt

Halver (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde an der Heerstraße ein Pkw aus einer Garage gestohlen. Der abgemeldete schwarze Golf mit einem auffällig roten Kühlergrill stand mitsamt Fahrzeugschlüssel in der Garage. Als der Eigentümer am Sonntag gegen 11.50 Uhr mit einem anderen Fahrzeug an seiner Garage vorbeifuhr, bemerkte er, dass das Tor offenstand. Jemand muss das defekte Tor geöffnet und den Wagen gestohlen haben. An dem Wagen hingen keine Kennzeichen, ein Scheinwerfer war defekt und die Batterie abgeklemmt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

In Halver wurden am Wochenende zwei Handwerker-Fahrzeuge aufgebrochen. Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag zertrümmerten Unbekannte Auf der Löbke die Heckscheibe eines Ford Transit zertrümmert. Anschließend stahlen die Täter diverse Gegenstände aus dem Wagen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag entfernten die Täter die Seitenscheibe eines am Herpiner Weg abgestellten Sprinters. Aus diesem Wagen wurden Elektro-Werkzeuge wie Akkuschrauber, Winkelschleifer und Kreissäge sowie ein Mobiltelefon gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Eine 61-jährige Frau wurde am Freitagmorgen auf dem Wochenmarkt an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie hatte zuvor noch in einem Geschäft bezahlt und ihre Geldbörse in den Rucksack gesteckt. Auf dem Markt wollte sie das Portemonnaie wieder herausholen, fand es jedoch nicht mehr. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

