Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Uhren-Dieb rennt Senior um - Polizeibeamten beleidigt und angegriffen

Menden (ots)

Ein Dieb hat am Freitagmorgen auf der Flucht aus einem Juweliergeschäft einen 87-jährigen Senior umgerannt und verletzt. Kurz nach 9 Uhr hielt sich der Unbekannte in dem Geschäft an der Lendringser Hauptstraße auf. Die Inhaber bemerkten, dass der Unbekannte zwei Uhren aus einer Schublade in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Er rannte aus dem Laden heraus und stieß dabei den entgegenkommenden Senior um. Beide Männer stürzten zu Boden, der Tatverdächtige stand jedoch sofort wieder auf und flüchtete in Richtung Bieberberg. Zeugen filmten den wegrennenden Mann. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Senior vor Ort. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Er wird auf ein Alter zwischen 35 und 45 Jahren geschätzt und hat kurze, dunkle Haare. Er trug schwarze Schuhe, eine graue Jeanshose, ein grau-weißes, gestreiftes T-Shirt, einen schwarzen oder dunklen Kapuzenpulli und eine schwarze Bauchtasche mit der Aufschrift Adidas. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fahrlässiger Körperverletzung.

Ein 33-jähriger Mann hat in der Nacht zum Sonntag zwei Polizeieinsätze ausgelöst und landete am frühen Morgen im Gewahrsam der Polizei. Nach einem Streit in einer Wohnung Am Vogelsang erteilten Polizeibeamte einem lauten 33-jährigen Wohnungsbesucher gegen 2.30 Uhr einen Platzverweis. Er lärmte jedoch weiter in der Wohnung, so dass die Polizeibeamten kurz nach 3 Uhr erneut ausrückten. Diesmal beleidigte er die Beamten auf Polnisch mit "Scheiße", außerdem "Fickt euch!" und "Idioten". Die Polizeibeamten überwältigten ihn, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam. Auf der Wache warf er einen Sportschuh nach einem Polizeibeamten. Er bekam Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung auf sexueller Grundlage. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell