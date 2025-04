Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Polizeibeamter durch 41-jährigen am Bahnhof Ingelheim verletzt

Ingelheim (ots)

Am Montag Abend gegen 21:55h wird die Polizei an den Bahnhof Ingelheim gerufen, hier sollen sich zwei Männer schlagen. Vor Ort werden die Beiden angetroffen, zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es nicht gekommen. Einer der Männer habe dem anderen gegenüber angegeben, ein Messer dabei zu haben. Dieser wird daher durchsucht. Währenddessen wird der 41-Jährige Nieder-Olmer immer aggressiver und soll gefesselt werden. Er wehrt sich massiv und wird schließlich am Boden liegend gefesselt und durchsucht, ein Messer hat er nicht dabei. Während des Gerangels wird ein Polizeibeamter verletzt, er wird anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Gegen den Beschuldigten wird jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Dieser beruhigte sich vor Ort, so dass er den Bahnhof verlassen darf.

