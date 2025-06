Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Imbisseinbrecher - Ladendieb mit Teleskopschlagstock - Mit Messern zum Schützenfest

Hemer (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde versucht, in eine Erdgeschosswohnung am Spiethländerweg einzubrechen. Als die Bewohner am Morgen das Rollo hochziehen wollten, stellten sie fest, dass es halb offenstand und mit einem Stock festgestellt wurde. Außerdem fehlte das Leuchtmittel eines Bewegungsmelders vor dem Fenster. Ein Nachbar hatte gegen 4.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört und einen Mann mit einer Taschenlampe auf dem Nachbargrundstück bemerkt. Weil er dachte, es sei sein Nachbar, unternahm er nichts. Kurz vor 5.30 Uhr erwischte die Polizei einen mutmaßlichen Imbiss-Einbrecher. Ein Zeitungsbote beobachtete, wie sich ein Unbekannter mit einer Brechstange an einem Imbiss Im Ohl zu schaffen machte, und rief die Polizei. Die Polizeibeamten trafen vor Ort einen 49-jährigen Iserlohner. Der Rollladen einer Tür wurde hochgeschoben und mit einem Holzstiel festgestellt. Der Mann bestreitet den Einbruchversuch. Er habe lediglich in den Kisten und Mülleimern nach Pfandflaschen gesucht. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus Gaststätten und erteilten einen Platzverweis.

Mit einem Teleskopschlagstock in der Tasche hat ein 15-Jähriger am Samstag gegen 15 Uhr in einem Discounter an der Stephanstraße versucht, eine Dose Energydrink zu stehlen. Mitarbeiter wollten den Jugendlichen kontrollieren, weil er bereits mehrmals Ware gestohlen hatte. Als sie ihn ansprachen, wollte er fliehen, stieß eine im Weg stehende Kundin zur Seite und zog den Teleskopschlagstock aus der Tasche. Ein beherzter Kunde ergriff ihn von hinten und hielt ihn fest, so dass ein Mitarbeiter dem Jugendlichen die verbotene Waffe abnehmen konnte. Die Polizeibeamten stellten den Schlagstock sicher. Der Jugendliche bekam Strafanzeigen wegen eines räuberischen Diebstahls und von dem Markt ein deutschlandweites Hausverbot. Außerdem stellte sich heraus, dass er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und an Erziehungsberechtigte übergeben.

Ein 23-jähriger Hemeraner fiel am Samstagabend auf, weil er mit Einhandmesser und Springmesser in der Tasche das Gelände des Schützenfestes Am Oelbusch betreten wollte. Der Sicherheitsdienst nahm ihm die Waffen gegen 22.15 Uhr ab und holte die Polizei. Der junge Mann bekam eine Anzeige wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz.

In der Nacht zum Samstag ist ein Unbekannter Im Ohl in ein Gartenhaus eingebrochen. Er entwendete einen Werkzeug- und einen Friseurkasten. Die Polizei sicherte Spuren.

Aus dem Flur eines Hauses an der Hauptstraße wurden am Freitagmorgen eine Dunstabzugshaube und eine Leiter entwendet.

Am Wiemer Pfad wurde zwischen dem 20. Mai und dem vergangenen Freitag aus einer unverschlossenen Garage ein E-Scooter gestohlen.

Am Sonntagnachmittag zwischen 17 und 17.30 Uhr hat ein Unbekannter an der Platanenallee die Heckscheibe eines schwarzen Arteon eingeschlagen und eine schwarze Lederjacke und eine Tasche mit Schwimmkleidung gestohlen. (cris)

