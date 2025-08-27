Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau mit Fahrrad schwer gestürzt

Hückelhoven-Doveren (ots)

Eine 75-jährige Frau aus Hückelhoven stürzte am 26. August (Dienstag), gegen 15.50 Uhr, mit ihrem Fahrrad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie befuhr einen Feldweg in Richtung der Straße Im Schlung aus Richtung Kriegerstraße kommend. Als sie von dort aus in einen Feldweg gegenüber der Marienhofer Straße abbiegen wollte, rutschte sie auf sandigem Boden weg und stürzte. Dabei zog sie sich die Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

