Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: SUV-Fahrerin und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 26. August, ereignete sich gegen 10.45 Uhr, an der Westpromenade ein Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Sie gab an, mit ihrem Fahrrad in Höhe eines Blumengeschäftes angehalten zu haben, um die Westpromenade in Richtung Gangolfusstraße zu überqueren, als für sie von links ein schwarzer SUV angefahren kam und anhielt. Da sie davon ausging, dass die Fahrerin sie vorausfahren ließ, stieg die Frau auf ihr Rad und fuhr los. Gleichzeitig fuhr jedoch auch die Fahrerin des SUV an und es kam zur Kollision zwischen dem Fahrrad und der Beifahrerseite des SUV. Die Radfahrerin stützte zu Boden und verletzte sich. Die Autofahrerin hielt an und entschuldigte sich. Nachdem man verabredet hatte, die Fahrbahn zu räumen und zur Seite zu fahren, fuhr die Frau mit dem SUV davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Auch der Fahrer eines weißen Kleintransporters, der kurz angehalten und nach dem Befinden der Radfahrerin gefragt hatte, fuhr ohne Angabe von Personalien weiter. Die SUV-Fahrerin war etwa 50 Jahre alt und wirkte indisch. Sie war zirka 160 Zentimeter groß, schlank und trug ein Sommerkleid. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun die SUV-Fahrerin sowie einen Zeugen in einem weißen Lieferwagen und weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

