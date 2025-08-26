POL-HS: Einbruch in Kindergarten
Heinsberg-Eschweiler (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Andreasstraße gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Kindergartens und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie zwei Geldkassetten. Die Tat wurde am Montagmorgen (25. August) um kurz nach 7 Uhr entdeckt.
