Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer stoßen zusammen

Selfkant-Havert (ots)

Am Montag (25. August) ereignete sich auf einem Fahrradweg, der neben der Straße Sandkoul verläuft, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 73 Jahre alter Niederländer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 14.05 Uhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Havert kommend in Fahrtrichtung Tüddern unterwegs, als ihm ein 17-jähriger Niederländer fahrradfahrend entgegenkam. Nach ersten Erkenntnissen war der Teenager abgelenkt und zog zu sehr nach links, so dass er mit dem Fahrrad des älteren Mannes zusammenstieß. Dieser stürzt und verletzte sich schwer. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell