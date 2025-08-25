Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Die Polizei Heinsberg ist nun auf Instagram aktiv

Kreis Heinsberg (ots)

Ab sofort ist die Kreispolizeibehörde Heinsberg auch auf Instagram für Sie da. Dort möchten wir regelmäßig Einblicke in unseren Polizeialltag bieten. Folgen Sie uns gerne und helfen uns so dabei, möglichst viele Menschen zu informieren.

Hier geht es zu unserem Kanal: https://www.instagram.com/polizei.nrw.heinsberg/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell