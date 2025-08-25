POL-HS: Die Polizei Heinsberg ist nun auf Instagram aktiv
Kreis Heinsberg (ots)
Ab sofort ist die Kreispolizeibehörde Heinsberg auch auf Instagram für Sie da. Dort möchten wir regelmäßig Einblicke in unseren Polizeialltag bieten. Folgen Sie uns gerne und helfen uns so dabei, möglichst viele Menschen zu informieren.
Hier geht es zu unserem Kanal: https://www.instagram.com/polizei.nrw.heinsberg/
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell