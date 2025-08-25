POL-HS: Brand auf landwirtschaftlichem Betrieb
Erkelenz-Holzweiler (ots)
Am frühen Sonntagmorgen (24. August) geriet um kurz vor 4 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Strohhaufen und ein daneben liegendes Trafohaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Scheune und eine auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage über. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.
