PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand auf landwirtschaftlichem Betrieb

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24. August) geriet um kurz vor 4 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Strohhaufen und ein daneben liegendes Trafohaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Scheune und eine auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage über. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Laptop aus Fahrzeug entwendet

    Erkelenz-Geneiken (ots) - Gegen 04.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Samstagmorgen (23. August) in der Straße In Geneiken Zugang zu einem Fahrzeug und entkamen mit einem Laptop, der sich im Fußraum hinter dem Fahrersitz befand. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrads

    Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Am Freitag (22. August) stahlen unbekannte Personen zwischen 17 Uhr und 18 Uhr am Palenberger Bahnhof ein Kleinkraftrad der Marke CPI. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Fahrer eines roten Autos fährt Fußgänger an / Zeugensuche

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am Rathausplatz kam es am späten Abend des 22. August (Freitag) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der 52-Jährige überquerte gegen 23.45 Uhr die Fahrbahn des Rathausplatzes und wurde vom Fahrer eines roten Autos, der aus Richtung Dammstraße kommend in Fahrtrichtung An der Linde unterwegs war, angefahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren