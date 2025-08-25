POL-HS: Laptop aus Fahrzeug entwendet
Erkelenz-Geneiken (ots)
Gegen 04.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Samstagmorgen (23. August) in der Straße In Geneiken Zugang zu einem Fahrzeug und entkamen mit einem Laptop, der sich im Fußraum hinter dem Fahrersitz befand.
