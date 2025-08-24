PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 236/25 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 24.08.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Einbruch in Wohnung

Am 23.08.2025 im Zeitraum zwischen 08:40 Uhr und 14:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße. Aus dem Inneren der Wohnung wurden nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Heinsberg-Dremmen - Einbruch in Bäckerei

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 24.08.2025 im Zeitraum zwischen 01:05 Uhr und 04:03 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Gladbacher Straße. Im Objekt wurde ein Tresor angegangen, aus dem Bargeld entwendet wurde. Die Polizei nahm den Einbruch auf und sicherte Spuren.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in beiden Fällen das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

i.A.

Busch, PHK

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

