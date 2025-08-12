PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Salzhausen - Einbruch durch Fenster

Salzhausen (ots)

Einbruch durch Fenster

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Paaschberg auf. In der Zeit zwischen 23 und 04 Uhr gelangten sie so in das Haus der dort schlafenden Bewohner. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume des Hauses und entkamen unerkannt. Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungen eine geringe Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181-2850 entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Torsten Adam
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
Fax: 0 41 81 / 285 -150
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

