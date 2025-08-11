PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Drei Personen nach Unfall verletzt

POL-WL: Drei Personen nach Unfall verletzt
Egestorf (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der L213 auf der Straße Im Schätzendorfe (Egestorf) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 37jähriger Mann aus Egestorf wollte mit seinem Renault zunächst ein vor ihm fahrendes Motorrad, sowie einen davor fahrenden Opel Corsa zu überholen. Dabei übersah der Mann jedoch, dass der Fahrer des Opel Corsa bereits dabei war, nach links in einen dortigen Wirtschaftsweg abzubiegen. Trotz Gefahrenbremsung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Renault und dem Opel Corsa. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Renault, sowie die 32jährige Fahrerin und das 3jährige Kleinkind, die sich in dem Opel Corsa befunden haben, leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Henning Flader
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
Fax: 0 41 81 / 285 - 150
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

