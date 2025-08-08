Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW- Aufbrecher stehlen Fahrzeugteile und Werkzeug

Buchholz i.d.N. (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in Buchholz zwei Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile sowie Werkzeug gestohlen. Im Sanddornweg schlugen die Täter zunächst eine Scheibe eines BMW X 3 ein, der in einer Grundstückseinfahrt geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde das Lenkrad, sowie Bargeld und ein Laptop entwendet. Außerdem montierten die Täter die Scheinwerfer aus der Frontschürze. Der Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Aus einem auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Straße Hoheluft abgestellten Werkstattwagen wurde in derselben Nacht Werkzeug gestohlen. Die Täter schlugen die Heckscheibe des Transportes ein. Hier liegt der Schaden ebenfalls bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.

