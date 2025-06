Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Kindergarten

Lingen (ots)

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6:20 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße Am Reinelhof in Lingen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Im selben Tatzeitraum haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen weiteren Kindergarten an der Straße Am Schallenbach einzubrechen. Auch hier wurde ein Fenster beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. In die Räume gelangten die Täter in diesem Fall nicht. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell