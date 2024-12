Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Diebstahl nahezu unter den Augen der Polizei

Meißenheim (ots)

Nach einem offenbaren Diebstahl von mehreren Pfandflaschen, haben die Beamten des Polizeiposten Schwanau die Ermittlungen aufgenommen. Eine Streife des Polizeipostens war am Donnerstag gegen 14:45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße, wo sie in anderer Sache mit einem Mann ein Gespräch führten. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt zwei Säcke mit Pfandflaschen bei sich. Wenig später, als die Beamten vom Parkplatz fahren wollten, konnten sie beobachten, wie ein Ford-Lenker hastig versuchte den Parkplatz zu verlassen, zu Fuß verfolgt von dem wild gestikulierenden Mann aus dem vorherigen Gespräch. Nachdem dieser den Ordnungshütern mitteilte, dass der Ford-Fahrer offenbar die beiden Säcke mit den Flaschen an sich genommen hatte, wurde dieser verfolgt und wenig später gestellt. Im Fahrzeug konnten die beiden Säcke aufgefunden werden. Den 68-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahles.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell