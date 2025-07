Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsschild entwendet

Altenburg (ots)

Nobitz OT Mockern. Unbekannte hatten wohl Befindlichkeiten gegen die kleine Ortschaft Mockern, weshalb sie das Ortseingangsschild in der Zwickauer Straße in der Nacht zum 30.07.2025 aus seiner Verankerung rissen und in den angrenzenden Straßengraben warfen. Die Gemeinde beziffert den so verursachten Sachschaden auf 250 Euro. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise gern unter 03441 7410 entgegen. (Bezugsnummer: 0196359/2025) (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell