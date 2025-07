Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl E-Bike

Altenburg (ots)

Lucka. Eine unliebsame Überraschung erlebte eine 58-Jährige als sie am Mittwochmorgen (30.07.2025) um 7 Uhr ihr Wohnhaus in der Straße der Bauarbeiter verließ und feststellen musste, dass ihr E-Bike, das sie dort am Vorabend an einem Geländer angeschlossen hatte, durch Unbekannte über Nacht entwendet worden war. Ihr 60 Euro teures Schloss hielt dem Angriff mit einem unbekannten Schneidwerkzeug nicht stand und die Diebe konnten das Fahrrad im vierstelligen Wert an sich bringen. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

