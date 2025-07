POL-GM: Notrufstörung

Radevormwald (ots) - Am Dienstag (15. Juli) fuhr eine 60-jährige Remscheiderin mit ihrem Seat auf der B 229 in Richtung Radevormwald. Gegen 14:15 Uhr geriet sie in der Ortschaft Wintershaus im Verlauf einer Rechtkurve in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden LKW eines 62-jährigen Lüdenscheiders. Beide Fahrer kamen unverletzt davon. Das Auto der Remscheiderin war nicht mehr fahrbereit und ...

