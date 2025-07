POL-GM: Kriminelle sprengen Zigarettenautomaten

Morsbach (ots) - Am Sonntag (13. Juli) zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr stahlen Unbekannte die Schaufel und die Hydraulikaufhängung eines Minibaggers, der auf einer Baustelle in der Zinshardter Straße stand. In Tatzusammenhang könnte ein schwarzer Volvo mit einem Smiley-Aufkleber auf der Heckscheibe stehen, der im relevanten Zeitraum in Tatortnähe beobachtet wurde. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl ...

