Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall fordert zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Reichshof (ots)

Am Montag (14. Juli) wollte ein 39-jähriger Kölner mit seinem Kleintransporter von der B 256 nach links auf die Hauptstraße in Richtung Denklingen abbiegen. Dabei kollidierte er gegen 9:40 Uhr mit dem BMW eines 64-jährigen Reichshofers, der auf der bevorrechtigten Hauptstraße in Richtung Brüchermühle fuhr. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell