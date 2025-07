Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht in Leitplanke

Reichshof (ots)

Am Montag (14. Juli) fuhr ein 60-jähriger Wiehler mit seinem Nissan auf der L 336 von Oberwiehl in Richtung Brüchermühle. Gegen 17:40 Uhr kam er ausgangs einer Linkskurve von der Straße ab und prallte zunächst gegen eine Leitplanke und im Anschluss gegen einen Baum. Der 60-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die L 336 war während der Unfallaufnahme bis ca. 19:46 Uhr voll gesperrt.

