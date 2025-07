Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fünf Verletzte nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Montag (14. Juli) auf Dienstag war ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus Bonn auf der Homburger Straße von Waldbröl in Richtung Nümbrecht unterwegs. Gegen 1:27 Uhr kam er in einer Rechtskurve, unweit der Einmündung "Denkmalstraße" von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er und seine vier Mitfahrende, zwischen 17 und 22 Jahre alt, erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da der 20-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell