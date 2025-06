LPI-NDH: Kuh von Pkw erfasst

Artern (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 5.45 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade eines Einkaufsmarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit einem Schriftzug in der Größe von 2,30 m mal 1,10 m. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in ...

mehr