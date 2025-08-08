Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Eigentümer von Angelzubehör

Landkreis Harburg (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 58jährigen Mann aus Lüneburg wurde durch die Polizei Angelzubehör sichergestellt, das höchstwahrscheinlich aus Straftaten, wie Einbrüchen oder Diebstählen, stammt. Die Polizeiinspektion Harburg sucht nun nach den Eigentümern. Es handelt sich bei dem Angelzubehör um:

49 x Speedy-Fish Pilker 100g; 77x Speedy Fish Pilker 40 g; 27x Speedy Fish Pilker 200 g - blau silber; 58x Speedy Fish Pilker 200 g - rot; 5 x Brandungsblei und 7x Buttlöffel.

Mögliche Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell