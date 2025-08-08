PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Eigentümer von Angelzubehör

POL-WL: Polizei sucht Eigentümer von Angelzubehör
  • Bild-Infos
  • Download

Landkreis Harburg (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 58jährigen Mann aus Lüneburg wurde durch die Polizei Angelzubehör sichergestellt, das höchstwahrscheinlich aus Straftaten, wie Einbrüchen oder Diebstählen, stammt. Die Polizeiinspektion Harburg sucht nun nach den Eigentümern. Es handelt sich bei dem Angelzubehör um:

49 x Speedy-Fish Pilker 100g; 77x Speedy Fish Pilker 40 g; 27x Speedy Fish Pilker 200 g - blau silber; 58x Speedy Fish Pilker 200 g - rot; 5 x Brandungsblei und 7x Buttlöffel.

Mögliche Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 in Verbindung zu setzen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Henning Flader
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
Fax: 0 41 81 / 285 - 150
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren