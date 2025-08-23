Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 235/25 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 23.08.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Straßenverkehrsgefährdung

Unbekannte Täter hoben in den frühen Morgenstunden des 22.08.2025 mehrere Kanaldeckel an der Kreuzstraße in Geilenkirchen aus. Zwei Fahrzeuge fuhren gegen 05:00 Uhr über die offenstehenden Schächte, beziehungsweise über die auf der Fahrbahn liegenden Deckel und wurden dadurch beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Brand

Heinsberg-Dremmen - Feuer auf einer Recyclinganlage

Am 22.08.2025 gegen 22:09 Uhr wurde der Polizei ein Brand auf einer Recyclinganlage auf der Gladbacher Straße gemeldet. Dort brannte eine größere Menge Holz und Grünschnitt. Die Gladbacher Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten bis zum 23.08.2025, 05:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Durch das Brandereignis entstand eine Geruchsbelästigung für den umliegenden Bereich. Eine Gefahr für dir Bevölkerung konnte durch die Feuerwehr ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Erkelenz-Bellinghoven - Brand einer Scheune

Am 23.08.2025 gegen 01:28 Uhr geriet eine Scheune in dem Ortsteil Bellinghoven in Brand. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune, in der sich Stroh befand, bereits in Vollbrand. Auch hier entstand lediglich eine Geruchsbelästigung für die Bevölkerung; Gefahren konnten durch die Feuerwehr ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

i.A.

Busch, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell