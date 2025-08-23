PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 235/25 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 23.08.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Straßenverkehrsgefährdung

Unbekannte Täter hoben in den frühen Morgenstunden des 22.08.2025 mehrere Kanaldeckel an der Kreuzstraße in Geilenkirchen aus. Zwei Fahrzeuge fuhren gegen 05:00 Uhr über die offenstehenden Schächte, beziehungsweise über die auf der Fahrbahn liegenden Deckel und wurden dadurch beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Brand

Heinsberg-Dremmen - Feuer auf einer Recyclinganlage

Am 22.08.2025 gegen 22:09 Uhr wurde der Polizei ein Brand auf einer Recyclinganlage auf der Gladbacher Straße gemeldet. Dort brannte eine größere Menge Holz und Grünschnitt. Die Gladbacher Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten bis zum 23.08.2025, 05:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Durch das Brandereignis entstand eine Geruchsbelästigung für den umliegenden Bereich. Eine Gefahr für dir Bevölkerung konnte durch die Feuerwehr ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Erkelenz-Bellinghoven - Brand einer Scheune

Am 23.08.2025 gegen 01:28 Uhr geriet eine Scheune in dem Ortsteil Bellinghoven in Brand. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune, in der sich Stroh befand, bereits in Vollbrand. Auch hier entstand lediglich eine Geruchsbelästigung für die Bevölkerung; Gefahren konnten durch die Feuerwehr ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

i.A.

Busch, PHK

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbrüche in Schulen

    Erkelenz-Schwanenberg / Hückelhoven-Ratheim (ots) - Einbrecher verschafften sich am Rheinweg gewaltsam Zugang zur dortigen Grundschule, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entkamen mit einer hochwertigen Musikbox sowie mehreren IPads. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag (20. August), 14.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (21. August), 07.45 Uhr. In derselben Nacht, zwischen 20.50 Uhr und 06.30 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Ratheim ebenfalls zu ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Pizzeria

    Erkelenz (ots) - In der Nacht von Mittwoch (20. August), 23.15 Uhr, auf Donnerstag (21. August), 12.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Straße Im Mühlenfeld in die Räumlichkeiten einer Pizzeria ein und entkamen unerkannt mit Bargeld sowie Elektroartikeln. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Kleingärtner geschlagen und gefesselt / Zeugen gesucht

    Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Am vergangenen Sonntag (17. August) kam es In der Schley in einer Kleingartenanlage zu einem Überfall auf einen 74-Jährigen. Der Kleingärtner befand sich gegen 10.15 Uhr in seiner Gartenparzelle, als er von hinten von einem bislang unbekannten Täter geschubst, mehrfach geschlagen und schließlich gefesselt wurde. Der Senior wurde dann auf der Terrasse einer Gartenhütte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren