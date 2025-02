BPOLI LUD: Reise endet im Gefängnis

Görlitz, BAB4 (ots) - In der Nacht zum Dienstag nahmen Einsatzkräfte in der Grenzkontrollstelle auf der Autobahn bei Görlitz einen polnischen Bürger (38) fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien war festgestellt worden, dass zwei Haftbefehle auf seinen Namen ausgestellt waren. Dabei kommt der erste Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft in Mannheim, der zweite von der Staatsanwaltschaft in Frankenthal. In beiden ...

