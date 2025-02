Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Pfefferspray und mehrere Messer landen in der Asservatenkammer

Görlitz, BAB4 (ots)

Am Montagvormittag lotsten Bundespolizisten bei Görlitz einen polnischen Pkw in eine der auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße eingerichteten Kontrollspuren. Anschließend wurde der betreffende Kraftfahrer gefragt, ob er Waffen mitführe. Daraufhin teilte der 35-jährige Pole mit, dass er mehrere Messer im Fahrzeug habe, er aber im Besitz eines Waffenscheins sei. Schließlich fanden die Beamten zunächst ein verbotenes Reizstoffsprühgerät, welches sich in der Ablage der Fahrertür befand. Später wurde noch ein verbotenes Messer im Handschuhfach entdeckt. Im Zusammenhang mit diesen beiden Dingen wird sich der Mann möglicherweise wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Darüber hinaus sind dem Beschuldigten bzw. Betroffenen weitere zwei Outdoor-Messer, die waffenrechtlich aber unbedenklich sind, präventiv-polizeilich abgenommen worden. Das Pfefferspray und die Messer landeten schließlich in der Asservatenkammer der Dienststelle.

