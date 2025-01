POL-HST: Ortstafelschild entwendet - Zeugen gesucht

Stralsund (ots) - Am Samstag, dem 18. Januar 2025 wurde die Polizei in Stralsund gegen 19:40 Uhr in den Küterdamm zu den "Weißen Brücken" gerufen. Zeugenaussagen zufolge skandierte eine Gruppe offenbar den Ausruf "Sieg Heil" und verängstigte damit Passanten. Der Gruppe gehörten 20 männliche und weibliche Personen (Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene) ...

mehr