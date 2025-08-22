PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Einbrüche in Schulen

Erkelenz-Schwanenberg / Hückelhoven-Ratheim (ots)

Einbrecher verschafften sich am Rheinweg gewaltsam Zugang zur dortigen Grundschule, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entkamen mit einer hochwertigen Musikbox sowie mehreren IPads. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag (20. August), 14.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (21. August), 07.45 Uhr. In derselben Nacht, zwischen 20.50 Uhr und 06.30 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Ratheim ebenfalls zu einem Einbruch, dieses Mal in die dortige Gesamtschule. Dort erbeuteten die Täter einen Tresor mit derzeit unbekanntem Inhalt. Die Kriminalpolizei hat bereits die ersten Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten.

