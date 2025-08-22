POL-HS: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Am Donnerstagabend (21. August) kam es in der Straße Zum Sportplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind schwere Verletzungen erlitt. Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 27 Jahre alte Hückelhovenerin mit ihrem Wagen auf den Schotterparkplatz eines am Sportplatz angrenzenden Vereinsheims. Als die Frau nach links in eine Parklücke einfuhr, erfasste sie einen 4 Jahre alten Jungen, der ...

