Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 07.30 Uhr und 13.15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen am Donnerstag (21. August) in der Stettiner Straße insgesamt sechs Kraftfahrzeuge, in dem sie mit einem unbekannten Gegenstand den Lack zerkratzten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

