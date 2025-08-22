Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkind fällt vor Pkw und wird schwer verletzt

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Am Donnerstagabend (21. August) kam es in der Straße Zum Sportplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind schwere Verletzungen erlitt. Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 27 Jahre alte Hückelhovenerin mit ihrem Wagen auf den Schotterparkplatz eines am Sportplatz angrenzenden Vereinsheims. Als die Frau nach links in eine Parklücke einfuhr, erfasste sie einen 4 Jahre alten Jungen, der zuvor auf der linken Fahrzeugseite neben ihrem Wagen herlief und kurz vor dem Abbiegevorgang in die Parklücke stolperte und hinfiel. Das Kind musste mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell