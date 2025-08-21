POL-HS: Einbruch in Bürogebäude
Hückelhoven (ots)
Zwischen Dienstagnachmittag (19. August), 17.40 Uhr, und Mittwochmorgen (20. August), 7.10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein an der Straße Am Lieberg gelegenes Bürogebäude ein und entkamen unter anderem mit einen 3D-Drucker.
