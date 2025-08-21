POL-HS: Einbruch in Bürogebäude

Erkelenz-Lövenich (ots) - Unbekannte stahlen in der Straße An der Hofkirche ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19. August (Dienstag), 8.45 Uhr und dem 20. August (Mittwoch), 7 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

