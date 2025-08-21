PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bürogebäude

Hückelhoven (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (19. August), 17.40 Uhr, und Mittwochmorgen (20. August), 7.10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein an der Straße Am Lieberg gelegenes Bürogebäude ein und entkamen unter anderem mit einen 3D-Drucker.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

