POL-HS: Leichtkraftrad gestohlen

Gangelt (ots) - Einbrecher drangen am Mittwoch, 20. August, zwischen 7.20 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam in ein an der Frankenstraße gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem Bargeld, Elektroartikel, Kleidung und Tabakwaren gestohlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

