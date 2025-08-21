POL-HS: Leichtkraftrad gestohlen
Erkelenz-Lövenich (ots)
Unbekannte stahlen in der Straße An der Hofkirche ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19. August (Dienstag), 8.45 Uhr und dem 20. August (Mittwoch), 7 Uhr.
