Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW überschlägt sich nach Unfall - vier Personen leicht verletzt

Essen (ots)

45134 E.-Rellinghausen:

Gestern Abend (11. August) kollidierten mehrere PKW im Kreuzungsbereich Wuppertaler Straße/Konrad-Adenauer-Brücke nach einem mutmaßlichen Ampelausfall. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Gegen 17:45 Uhr fuhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer über die Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Frankenstraße. An der Kreuzung Wuppertalerstraße/Konrad-Adenauer-Brücke kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu einem Ampelausfall. Offenbar missachtete der BMW-Fahrer ein Stoppschild, welches beim Ampelausfall zu beachten ist. Am Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 57-jährigen KIA-Fahrer aus Meppen, der von der Ruhrallee in Richtung Wuppertaler Straße unterwegs war. Der KIA überschlug sich und schleuderte - auf dem Dach liegend - in einen Renault Clio. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten weitere Autos in der Nähe der Unfallstelle.

Der BMW-Fahrer, der KIA-Fahrer, der 36-jährige Renault-Fahrer sowie dessen 4-jähriger Sohn wurden leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden unter anderem zur Spurensicherung abgeschleppt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte Spuren vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell