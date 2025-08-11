POL-E: Essen: 34-jährige Kim K. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Seit heute Morgen (11. August) wird Kim K. vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der 34-Jährigen. Die 34-jährige Kim K. wurde zuletzt gestern Nachmittag (10. August) gegen 17 Uhr an der Henricistraße gesehen. Kurz darauf hinterließ sie persönliche Gegenstände im Briefkasten ihres Arbeitgebers und kehrte seitdem nicht mehr ...

