Polizei Essen

POL-E: Essen: 34-jährige Kim K. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Seit heute Morgen (11. August) wurde Kim K. vermisst.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/34-jaehrige-kim-k-vermisst-polizei-bittet-um-mithilfe

Die 34-Jährige wurde wohlbehalten in Essen angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

