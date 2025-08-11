Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Hilfsbitte führt zu Raub - Polizei fahndet mit Phantombild

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord:

Am Mittag des 3. November vergangenen Jahres wurde ein 43-jähriger Mann aus Kassel unter einem Vorwand in eine Wohnung an der Altenessener Straße gelockt. Dort raubten ihm mehrere unbekannte Männer und eine unbekannte Frau eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach der tatverdächtigen Frau.

Der Mann hatte zuvor in einem sozialen Netzwerk gelesen, dass jemand dringend Geld für eine medizinische Behandlung brauche. Der 43-Jährige hatte in dem Zusammenhang mehrfach Kontakt zu einer Frau, um den vermeintlich Hilfsbedürftigen zu unterstützen.

Am 3. November gegen 13:15 Uhr traf er sich daraufhin mit der unbekannten Frau aus Essen, um einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag zu übergeben. Er wurde von der jungen Frau vor einem Mehrfamilienhaus in Altenessen empfangen und in eine Wohnung begleitet. Kurz darauf stürmten mehrere maskierte Männer, bewaffnet mit Hieb- und Stichwaffen, in die Wohnung. Der 43-Jährige wurde von den Männern zu Boden gestoßen und bedroht. Anschließend entrissen ihm die Männer das Bargeld und flüchteten mit der Frau aus der Wohnung.

Die Frau war bei der Tat nicht maskiert, sodass mit Hilfe des 43-Jährigen ein Phantombild erstellt werden konnte. Mit dem Phantombild sucht die Polizei die Frau jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

Das Phantombild der Frau finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/176942

Laut des Mannes aus Kassel soll die Frau ca. 18 - 19 Jahre alt und ca. 160 - 165 cm groß sein. Sie hat eine schmale Statur und ein arabisches Aussehen. Sie soll gutes, nicht akzentfreies Deutsch und Arabisch mit syrischem Akzent gesprochen haben. Während der Tat trug sie ein schwarzes Kopftuch.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen ermittelt wegen schweren Raubes. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Frau machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell