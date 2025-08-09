Polizei Essen

POL-E: Essen: Auseinandersetzung bei Abreise von Versammlungen - vier Personen leicht verletzt

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Gestern Abend (8. August) fanden in Essen-Kray mehrere Versammlungen statt. Bei der Abreise von den Versammlungen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Versammlungsteilnehmenden, bei der vier Personen leicht verletzt wurden. Die Polizisten vor Ort schritten konsequent ein und stellten die Identitäten von 19 Tatverdächtigen fest.

Hintergrund der Versammlungslage war eine Veranstaltung der Jugendorganisation der rechtsextremen Partei "Die Heimat" in der Landesparteizentrale in der Marienstraße. Im Laufe des Abends fanden zwei Gegenversammlungen und eine Versammlung der Partei "Die Heimat" statt. Die Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Die letzte Versammlung wurde um kurz nach 22 Uhr beendet.

Bei der Abreise der Versammlungsteilnehmenden kam es gegen 22:30 Uhr zu Ausschreitungen in einem Linienbus an der Haltestelle Kiwittstraße. In dem Bus der Linie 146, der von Steele über Kray in Richtung des Hauptbahnhofs fährt, befanden sich mehrere Personen, die zuvor bei den Gegenversammlungen teilgenommen hatten.

An der Haltestelle Kiwittstraße stiegen mehrere ehemalige Teilnehmende der rechten Versammlung in den selben Bus. Unmittelbar nach dem Einsteigen kam es zu körperlichen Übergriffen zum Nachteil der ehemaligen Teilnehmenden der Gegenversammlung.

Durch das schnelle Einschreiten von vor Ort eingesetzten Beamten, konnte die Auseinandersetzung unterbunden und die Tatverdächtigen festgesetzt werden. 19 Personen wurden durch die eingesetzten Bereitschaftspolizisten identifiziert und vor Ort erkennungsdienstlich behandelt.

Vier Personen, die zuvor an der Gegenversammlung teilgenommen haben, wurden leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u.a. wegen Landfriedensbruch aufgenommen./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell