POL-E: Essen: BAO Herkules fahndet mit Phantombild nach Sexualstraftäter

45277 E.-Überruhr-Hinsel:

Ende Mai dieses Jahres erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass es im Dezember 2024 in Essen-Überruhr in der Öffentlichkeit zu der Vergewaltigung einer Jugendlichen gekommen sein soll. Im Rahmen der Ermittlungen der BAO Herkules wurde ein Phantombild erstellt. Mit diesem sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/176774

Der Unbekannte ist ca. 55-60 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß, hat schwarz-graue Haare und eine dicke Nase.

Wenn Sie das Phantombild einer realen Person zuordnen können und Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

