Polizei Essen

POL-E: Mülheim a. d. Ruhr: Festnahme nach Raub bei vermeintlichem Autokauf - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45470 MH-Menden-Holthausen: Am Dienstagnachmittag (5. August) gelang es Mülheimer Polizisten einen flüchtenden mutmaßlichen Räuber festzunehmen. Der 25-Jährige hatte zuvor einen Autoverkauf vorgetäuscht und dabei dem 67-jährigen Interessenten eine fünfstellige Bargeldsumme geraubt. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:20 Uhr trafen sich der 67-Jährige und seine 61-jährige Frau in der Nähe des William-Shakespeare-Rings mit dem 25-jährigen Tatverdächtigen. Der junge Mann und das Ehepaar hatten sich zuvor im Internet zum Kauf eines PKW verabredet.

Nach einem kurzen Gespräch stieß der 25-jährige vermeintliche Verkäufer den in Vellmar wohnenden Herrn zu Boden und entriss ihm ein Lederetui, in dem sich das Bargeld für den Kauf befunden hatte. Anschließend flüchtete der junge Mann in Richtung des Waldgebiets Witthausbusch. Der 67-Jährige und ein 26-jähriger Zeuge verfolgten den Flüchtigen zunächst, verloren ihn aber in dem Waldgebiet aus den Augen.

Die alarmierten Beamten leiteten umgehend eine großangelegte Fahndung mit mehreren Streifenwagen im Bereich Witthausbusch ein. Dabei wurden sie durch Diensthund Luzie unterstützt. In einem Gebüsch in der Nähe der Mendener Höhe erblickten die Kollegen den Flüchtigen. Nach dem Hinzuziehen von Diensthund Luzie konnte der Tatverdächtige von den Beamten gestellt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 25-Jährigen wurde das schwarze Lederetui gefunden, jedoch fehlte das Bargeld. Die Örtlichkeit der Festnahme sowie der Fluchtweg wurden mit Unterstützung der Einsatzhundertschaft und Diensthund Kyuna abgesucht. Bis jetzt konnte das Bargeld nicht aufgefunden werden.

Vor Ort wurde der 25-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, durch die Beamten vorläufig festgenommen. Am Mittwochnachmittag (6. August) wurde der er dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht jetzt im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, die Angaben zu der Flucht des Tatverdächtigen machen können oder denen möglicherweise weitere verdächtige Personen im Bereich Witthausbusch aufgefallen sind. Der Tatverdächtige ist 25 Jahre alt, Schwarz, ca. 180 cm groß und hager. Er hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bei der Tat trug er ein weißes T-Shirt, eine hellbeige Cargohose und schwarze Sneaker.

Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell