POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B47

Westhofen (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 04.24 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer von der Wormser Straße aus nach links in die Straße, Am Markt. Vermutlich in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit kam es beim Linksabbiegen zu einer Kollision mit einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw, der durch die Wucht des Zusammenstoßes auf einen weiteren Parker geschoben ...

mehr