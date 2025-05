Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefährdung im Straßenverkehr bei Basdahl am 16. Mai 2025 - Zeugen gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am 16. Mai 2025 gegen 14:50 Uhr kam es im Bereich der B 74/B 71 in Basdahl, später dann auf der B 71 in Fahrtrichtung Bremervörde, zu mehreren gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Ein roter Pkw Peugeot war mehrfach in den Gegenverkehr geraten, wodurch andere Fahrzeuge ausweichen und abbremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Eine Zeugin hatte die Vorfälle videografisch festgehalten. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug, geführt von einem 24jährigen Mann aus dem Landkreis Osterholz, angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Fahrt des Mannes wurden mehrere Fahrzeuge, insbesondere ein weißer Transporter, auf der Strecke in Richtung Bremervörde gefährdet. Die Polizei bittet die durch die Fahrweise Gefährdeten aber auch sonstige Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten oder den beteiligten Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei in Bremervörde unter 04761/7489-0 oder der Polizei in Rotenburg unter 04261/ 947-0 zu melden.

