Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brand in Elsdorf/Volkensen am 17. Mai 2025 - Zeugen gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Elsdorf/Volkensen, 17. Mai 2025 - Am Samstagmorgen gegen 09:20 Uhr wurde an der Verlängerung des Alpershauser Weges in Elsdorf/Volkensen ein Flächenbrand gemeldet. Der Brandort befindet sich im Bereich einer 90°-Kurve, in der die Gemeindestraße parallel zur Autobahn verläuft. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass im Bereich der Kurve offenbar pyrotechnische Gegenstände, vermutlich sogenannte Polenböller, abgebrannt wurden. Diese mutmaßlichen Feuerwerksreste haben vermutlich den Brand in einem angrenzenden Waldstück ausgelöst. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa 25 bis 30 Quadratmetern aus, konnte jedoch durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr eingedämmt werden. Ein Übergreifen auf das Waldgebiet wurde erfolgreich verhindert. Die Feuerwehr berichtete, dass bei ihrem Eintreffen zwei Personen am Einsatzort gesehen wurden. Aufgrund der Entfernung konnten diese jedoch nicht näher beschrieben werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder den Personen im Bereich der Kurve geben können, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9592-0 oder der Polizei in Rotenburg unter 04261/ 947-0 zu melden.

