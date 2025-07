Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Lastwagen kam von der Fahrbahn ab und beschädigte Gaststättengebäude

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm vom 02.07.2025, 17.28 Uhr

Am Mittwoch, um 16.26 Uhr, wurde über den Notruf ein schwerer Unfall in Amstetten mitgeteilt. Die erste Mitteilung lautete, dass ein Lastwagen in eine Hauswand gefahren sei. Vor Ort konnten die Polizeibeamten erkennen, dass der Lastwagen, der auf der B 10 in Richtung Geislingen fuhr, bereits im Bereich der Einmündung der L1232 nach Emerbuch, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr mit der rechten Spur eine längere Strecke neben der Fahrbahn. Erst das Gebäude der Gaststätte brachte den Lastwagen zum Stillstand. Dabei hat der Lastwagen mit seiner rechten Seite einen Erker an dem Gebäude abgerissen. In diesem Bereich saß in der Gaststätte ein 39-jähriger Mann, der schwer verletzt wurde. Der 47-jährige Lastwagenfahrer wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gefahren. Als Unfallursache kommt eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Lastwagenfahrers in Betracht. Die Polizei sichert Spuren und vernimmt Unfallzeugen. Die Statik des Gebäudes wird durch das THW untersucht. Ob am Haus Sicherungsmaßnahmen erforderlich werden, steht noch nicht fest. Die Bundesstraße 10 ist noch auf nicht absehbare Dauer in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen führt der Verkehrsdienst aus Mühlhausen.

