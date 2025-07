Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Verursacher geflüchtet

Am frühen Dienstagmorgen fuhr ein BMW-Fahrer gegen einen Zaun in Sontheim an der Brenz.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 01.15 Uhr. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker fuhr in der Bächinger Straße und bog nach links in die Grävenitz-Straße ein. Hierbei verlor der Fahrer wohl die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen den dortigen Gartenzaun. Dieser wurde durch den Unfall stark beschädigt. Das Polizeirevier Giengen nahm die Verkehrsunfallflucht auf und sicherte Spuren vor Ort. Ersten polizeilichen Erkenntnissen nach handelt es sich wohl um einen hellen 1-er BMW, möglicherweise mit weißer oder gelber Lackierung, welcher eine Beschädigung an der linken Seite der vorderen Stoßstange aufweisen müsste. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 07322/96530 entgegen.

