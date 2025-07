Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Traktor verursacht Auffahrunfall

Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen kam es am Dienstag in Laupheim. Eine Person wurde verletzt, die Polizei spricht von rund 31.000 Euro Sachschaden.

Aufgrund des Verkehrs musste gegen 14.45 Uhr ein 53-jähriger KIA-Fahrer in der Ehinger Straße anhalten. Das bemerkte ein 20-Jähriger mit seinem Renault und bremste bis zum Stillstand ab. Ein landwirtschaftliches Gespann folgte dem Renault. Der 53-jährige Traktorfahrer hatte den verkehrsbedingt haltenden Renault wohl zu spät bemerkt und krachte mit seinem New Holland in das Heck des Autos. Bei dem heftigen Aufprall wurde der Renault nach vorne geschoben und stieß in das Heck des stehenden KIA. Der mit rund 6 Tonnen Korn beladene Anhänger lief auf den Traktor auf. Dadurch entwickelten sich so hohe Kräfte, dass sich die Deichsel verbogen hatte. In der weiteren Folge prallte der vollbeladene landwirtschaftliche Anhänger auf die beiden Hinterräder des Traktors und brachte diese zum Platzen. Der ausscherende Anhänger stieß noch gegen ein Ortsschild und riss dieses aus der Verankerung. Glücklicherweise wurde bei dem spektakulären Unfall nur der 20-Jährige im Renault leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Kia auf rund 3.000 Euro und den am Renault auf ca. 15.000 Euro. Der war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. So auch der Traktor samt Anhänger. An dem Gespann ist ein Schaden von etwa 13.000 Euro entstanden. Wie hoch der Schaden am Verkehrszeichen ist, muss noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es in der Ehinger Straße zu leichten Verkehrsbehinderungen. Auf den Traktorfahrer kommt nun eine Anzeige zu.

