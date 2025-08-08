HZA-HN: In Umzugskartons versteckt - Marihuana bei Autobahnkontrolle entdeckt
Heilbronn (ots)
Bei Kontrollen auf dem Autobahnkreuz Weinsberg entdeckte eine Zollstreife Mitte Juli 2025 in einem Lieferfahrzeug rund 50 Kilogramm Marihuana.
Nachdem zu Beginn der Kontrolle im Fahrzeuginneren Zigaretten mit ausländischen Steuerzeichen aufgefunden wurden, intensivierten die Einsatzkräfte des Zolls die Kontrolle.
Im Ladebereich des Fahrzeugs fanden die Zöllner schließlich mehrere mit Teppichen abgedeckte Umzugskartons, in denen sie schließlich zahlreiche Folienpakete mit Marihuana feststellten.
Gegen den vorläufig festgenommenen Fahrer wurden ein Strafverfahren eingeleitet und ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn