Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Marihuana im Kuriergepäck/ 300 Gramm Rauschgift sichergestellt

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Bei Kontrollen des grenzüberschreitenden Fernverkehrs auf der Autobahn 6 auf Höhe der Anschlussstelle Untereisesheim förderte der Zoll Anfang der Woche gut 300 Gramm illegal eingeführte Betäubungsmittel zu Tage.

Am frühen Montagmorgen entschieden sich die Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege dazu, einen Reisebus mit moldauischer Zulassung genauer unter die Lupe zu nehmen.

Alle auf dem Heimweg aus Spanien befindliche Insassen, deren persönliches Reisegepäck sowie zusätzlich im Ausland aufgenommenes Kuriergepäck wurden zunächst mittels des Rauschgiftspürhunds Luc kontrolliert. Ein Reisekoffer, der dem Kuriergepäck zugeordnet werden konnte, bei dem der Zollhund deutliches Anzeigeverhalten signalisierte, wurde anschließend händisch von den Zöllnern intensiver kontrolliert. Hinter dem Stoffbesatz am Kofferboden, zwischen den Gepäckstangen, befanden sich, versteckt in einem Vakuumbeutel, die getrockneten Blüten und blütennahen Blätter der Cannabispflanze.

Die Zöllner stellten das Rauschmittel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell